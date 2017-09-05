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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2017 - 10:58, Son Güncelleme:

Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır?

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Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır?

Seda Sevin, dahil olduğu projeler ve özel hayatıyla araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerine uzun yıllar önce başlayan Seda Sevin, Hababam Sınıfı Merhaba filminde yer aldı. Daha sonra birçok projeye dahil olan Seda Sevin, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem konusu oldu. Peki, Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Seda Sevin, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Seda Sevin, lise öğrenimini 90'lı yılların sonunda Fenerbahçe Lisesi'nde gerçekleşleştirmiştir. Tasarım işleriyle de uğraşan Seda Sevin, bir dönem kendi ismiyle açtığı butikte ürünlerini sergilemiştir. Daha sonra bu ürünleri farklı bir isimle satışa sunma kararı almıştır.

Seda Sevin, oyunculuk kariyerine ise 1997 yılında Gülüm dizisi ile başlamıştır. Ardından 1998 yılında Sırılsıklam dizisine başlayan Seda Sevin, 2003 yılında Hababam Sınıf Merhaba filminde rol almıştır. 2004 yılında Gece yürüyüşü adlı diziye Özlem karakteri ile giriş yapan oyuncu, 2006 yılında Zeynep Kaya karakteri ile Kördüğüm dizisinde yer almışmıştır.

Seda Sevin, 2008 yılında ise Akasya Durağı'nda Ahu Baysal karakterini canlandırmıştır.

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