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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
05.04.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Seda Sayan ve erkek arkadaşına hakarete para cezası

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Seda Sayan ve erkek arkadaşına hakarete para cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Zekeriya Atak, sosyal medyada yayınladığı videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

2016 yılı Şubat ayında özel bir televizyon kanalında yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan Zekeriya Atak, 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etti. Atak, bu olayın ardından 2016 yılı Nisan ayında sosyal medya sayfasında yayınladığı videoda Zuhal Topal'ın programına kendisini Seda Sayan'ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını iddia etti.

Sayan ve Çelik'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Zekeriya Atak hakkında hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

4 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Davanın Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Zekeriya Atak'ı 90 gün adli para cezasına çarptırdı. Cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çeviren mahkeme, Atak'ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

ZUHAL TOPAL'A DA 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle hakkında manevi tazminat davası açan Zuhal Topal'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

 

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