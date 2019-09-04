Seda Sayan, Sermiyan Midyat ile aşk mı yaşıyor?
Seda Sayan’ın oyuncu Sermiyan Midyat ile yakınlaştığı iddia edildi.
Ortaköy’de bir kulüpte bir araya gelen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Çiftin bu görüntüsü ‘yeni bir aşk mı?’ sorusunu akıllara getirdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’ya telefonla bağlanan Seda Sayan sürpriz yakınlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Ben Sermiyan’ı yeni tanımıyorum ki seneler oldu. Yakınlaşma yok filmiyle ilgili bir şeyler anlatıyordu ona gülüyorduk. O gülüşmeleri samimiyeti yakınlaşma olarak algıladılar galiba.Ama öyle bir durum yok. Aşk da yok abuk sabuk şeyler çıkarmasınlar"
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