Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum, affetmiyorum

Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere tepki göstererek, "52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

Ünlü isimler Kılıçdaroğlu'na bildiriyle yanıt vermiş, CHP lideri ise 'Az bile söyledim' demişti.

Yaşanan bu tartışma sonrası Seda Sayan Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Seda Sayan'ın sözleri şöyle:

Vatanımızı, canını ortaya koyarak koruyan Mehmetçiğimizi ziyaret ettiğim için çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız, sanatçılarımızı askerlerimizin yanına götürdü. Vatani görev yapan askerlerimizin yanına giderek onlarla sohbet ettik ve moral verdik. Bizi gördükleri için çok mutlu oldular. Fotoğraflarımızı çekip aileleriyle paylaştılar. Biz askerlerimizi mutlu etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu ziyaret sonrası çok bozulduğum iki isim oldu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Meral Akşener'in "İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözünü asla unutmayacağım. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun bize hakaret etmesi. Kılıçdaroğlu, sanatçı düşmanı. Kendisi hangi organizasyona bizi davet etmiş de katılmamışız? Cumhurbaşkanımız, her zaman sanata ve sanatçıya destek veren bir lider. Kılıçdaroğlu'nun bize yönelik yaptığı açıklama büyük gaftır. O bizi tanımıyorsa, biz onu hiç tanımıyoruz. Şimdi kendisi de gidiyor Hatay'a, keşke daha önce gitseydi. Neden bize yönelik böyle bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ondan önce davrandı ve bizleri götürdü diye. Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin! O bize daha önce deseydi gidelim diye, giderdik onunla. Cumhurbaşkanımız da destek olurdu, onun gibi çirkin davranmazdı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim. Cumhurbaşkanımız, tüm sanatçıların ne kadar değerli olduğunun farkında; kimseyi ayırt etmiyor. Bizlere, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunma imkanı verdiği için hem Cumhurbaşkanımıza, hem de Genelkurmay Başkanımız'a çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşi Sayın Emine Erdoğan'ı çok seviyor ve saygı duyuyorum.

'SELAM VERMEZSEN VERME'

Hem Akşener, hem de Kılıçdaroğlu; biz sanatçıları hedef gösterdi. Ne Kılıçdaroğlu'nu, ne de Akşener'i; bize ve Cumhurbaşkanımız'a yaptığı hakaretlerden dolayı asla affetmiyorum. Bu kadar güzel bir ziyaretten siyaset yapmaları çok çirkindi. Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik yaptığı açıklama çok büyük bir hata. Bu açıklamayla hem kendisine, hem de partisine çok büyük zarar verdi. Meral Akşener, bir kadın olarak çok büyük bir hata ve gaf yaptı. Ziyarete giden sanatçılara selam vermeyecekmiş; vermezsen verme. Bizim Akşener'in selamına ihtiyacımız yok. Sizin bize her zaman ihtiyacınız var ama, biz sanatçıyız.

'ÇİRKİN İTHAMLAR YAPILIYOR'

Sosyal medyada da çok çirkin ithamlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın resepsiyonuna katılıyorum mesela, 'yalaka' diye yazıyorlar. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladım, resim ve bir mesaj paylaştım geçtiğimiz günlerde; 'Bana yalaka diyecekler şimdi ama doğum gününüz kutlu olsun' diye. Sosyal medyada linç kampanyası başlattılar bana. Ben de en sonunda yorumlara kapattım hesabımı. Kim ne derse desin; Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve ona saygı duyuyorum. Allah onu nazarlardan esirgesin, uzun ömürler nasip etsin. Birisi için dersin ya, Allah onu ailesine bağışlasın diye. Cumhurbaşkanımızın da ailesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Allah onu Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlasın. Erdoğan, Türkiye için büyük bir şans. Ülkemizin daha iyi noktaya gelmesi için çok çalışıyor.

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