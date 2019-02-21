Seda Bakan üç aylık hamile olduğunu doğruladı
Dizilerin yanı sıra son zamanlarda filmlere ağırlık veren oyuncu Seda Bakan'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Mutlu haberi sadece yakın çevresiyle paylaşan Bakan muhbiri arıyor!
Yaklaşık 5 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Seda Bakan'ın 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa programının haberine göre, mutlu haberi sadece yakın çevresine söyleyen Seda Bakan'ın doğum sonrası ekranlara da 2 yıl ara vermeyi düşündüğü öğrenildi.
MUHBİRİ ARIYOR
Hamile olduğu haberini sadece çok yakın 2- 3 arkadaşına söyleyen Seda Bakan'ın muhbiri aradığı öğrenildi.
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