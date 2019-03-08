Seda Bakan sordu: 5 milyon sana çıksa ne yaparsın?
1 Mart’ta vizyona çıkan ve kadın erkek ilişkilerinin evrensel çıkmazlarını, bir piyango hikayesi üzerinden gözler önüne seren "Öldür Beni Sevgilim" filminin başrol oyuncusu Seda Bakan sokağa çıktı ve filmde Demet ile Okan (Murat Boz) olarak yaşadıkları olayları halka sordu.
5 MİLYON SİZE ÇIKSA ÖNCE NE YAPARDINIZ?
Beşiktaş’ta halkın arasına karışan Seda Bakan önce "Size piyangodan 5 milyon çıksa ne yapardınız" diye sordu. Gelen cevaplardan çıkan ortak cevap para insanı bozar olurken, en çok dünya turu yapmak, ev almak ve araba almak hayaller arasında yer aldı.
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