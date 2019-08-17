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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Seda Bakan kimdir ve kaç yaşındadır?

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Seda Bakan kimdir ve kaç yaşındadır?

Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu, Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Gündeme gelen haberlerin ardından ünlü oyuncunun hayatı, magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Seda Bakan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncunun hayatı hakkında merak edilenler.

5 yıl önce evlenen Seda Bakan, doğum sonrası bebeği kucağında fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğeni alırken, oyuncunun kızına verdiği isim de internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

10 Ekim 1985, Gebze'de dünayay gelen Seda Bakan Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Tv8 de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

16 Ağustos 2019'da doğum yapan ünlü oyuncu kızına Leyla ismini verdi. 

 

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