Seda Bakan kimdir ve kaç yaşındadır?
Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu, Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Gündeme gelen haberlerin ardından ünlü oyuncunun hayatı, magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Seda Bakan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ünlü oyuncunun hayatı hakkında merak edilenler.
5 yıl önce evlenen Seda Bakan, doğum sonrası bebeği kucağında fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğeni alırken, oyuncunun kızına verdiği isim de internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.
10 Ekim 1985, Gebze'de dünayay gelen Seda Bakan Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. Tv8 de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.
16 Ağustos 2019'da doğum yapan ünlü oyuncu kızına Leyla ismini verdi.
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