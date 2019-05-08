Seçkin Piriler kimdir? İşte Seçkin Pirileri'in bilinmeyenleri
Tangöze’nin eski eşi olan Seçkin Piriler, bir dönem yakın arkadaşıyla yaşadığı kavgayla magazin sayfalarına konu olmuştu. Peki, Seçkin Piriler kimdir? İşte Seçkin Piriler'in bilinmeyenleri
Seçkin Piriler, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur. 1980 doğumludur. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Birçok markanın defilesinde yer aldı.
Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programının sunuculuğunu üstlendi. Okan Bayülgen ile Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu’nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı.
24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile nikah masasına oturdu. Evlendiğinde hamile olan Seçkin Piriler’in Hakan ve Volkan adında iki oğlu vard. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkilinin evliliğinin bitme nedeni ise ihanetti.
Mankenliği bırakan Seçkin Piriler, bir röportajında en büyük hayallerinden birinin bir rock albümü çıkarmak olduğunu açıklamıştı.
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