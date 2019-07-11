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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Şebnem Schaefer kimdir, aslen nereli?

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Şebnem Schaefer kimdir, aslen nereli?

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Şebnem Schaefer, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Şebnem Schaefer, Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Renklerde Kaybolan Hayat sinema filmlerinde; Eros Pansiyon adlı tiyatro oyununda ve birçok ünlü sanatçının video klibinde oyunculuk yaptı. Peki, Şebnem Schaefer kimdir?

Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Jennifer Şebnem Schäfer, 9 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Modelliğe 15 yaşında başlayan Schäfer'ın tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer'dır.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği rekor sayıdaki derecelerle güzelliğini kanıtlayan Jennifer Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedildi. Adını, sunduğu SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışmayla duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasında aldığı birincilikle ününe ün kattı. 2001'de Amerika’da Miami Beach’te düzenlenen "Super Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu dönemde modanın başkenti olan Milano'dan birçok ajans kendisiyle çalışma teklifinde bulundu. Aynı dönemde Zeki Triko'nun mayo katalog çekimi için kullandığı tek Türk model oldu.

2002 yılında Acun Firarda programının moda bölümü için San Francisco, Santo Domingo gibi şehirlerde defileler yaptı.

FHM, Esquire, Cosmopolitan, Formsanté, Şamdan, Aktüel, Gala, Tempo, Hafta Sonu, Bride, Vizon, InCity, DSmart, Ray Gurme, Artılife, Trtuning, Secret, Haftalık, Dolce, Kapris, Tele Magazin, Süxé, Alanyum, Nisan, HaberHayat, Elegance, Wiesbadener ve diğer birçok ulusal ve yerel dergiye defalarca kapak oldu.
Çok sayıda markanın, kampanyanın reklam, katalog ve tanıtım yüzü oldu. Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul dahil olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında sayısız ünlü tasarımcı ve markanın defilesinde yer aldı.

Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı dizilerinde; O Şimdi Asker, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Renklerde Kaybolan Hayat sinema filmlerinde; Eros Pansiyon adlı tiyatro oyununda ve birçok ünlü sanatçının video klibinde oyunculuk yaptı.

2007 yılında Show TV'de büyük ses getiren Buzda Dans adlı yarışmada ünlü rakipleriyle buz pateni yaptı.

Türkiye ve Almanya'da birçok tv kanalında, özel etkinliklerde ve davetlerde sunuculuk yaptı. TV8'de yayınlanan Şebnem Schaefer'la Muhteşem Çocuklar programıyla büyük başarı elde etti.

Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde 2 sene Türkoloji eğitimi, 1 sene de Kültür Antropoloji ve Avrupa Etnolojisi, ve yandal olarak Psikanaliz okudu.
2007 yılında katıldığı Demokrat Parti'den 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi adayı gösterildi. Fernuniversität in Hagen'da Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Şebnem Schaefer'in amacı Türkiye ve Almanya arasında elçi olmak ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışmaktır. Bu amacının ilk adımlarını 2010 yılında, dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile Ankara'da yaptığı görüşmeyle ve "Türkiye-Almanya Biz Birlikteyiz Projesi" nin kampanya yüzü olarak attı. Bu görüşmenin ardından Christian Wulff, Schaefer'a Almanya'da birlikte çalışma teklifinde bulundu. Aynı zamanda Şebnem Schaefer, Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Frankfurt Kadın Kolları Yönetim Kurulu'nda halen aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca milliyetçi duygulara sahip olan Schaefer, 11 yaşından beri üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Limburg şubesi kurucularındandır.

İyi derecede Almanca, İngilizce, Latince ve Fransızca bilmektedir bunun yanında Türkoloji eğitimi sırasında Temel Arapça eğitimi de almıştır. 4 yıl at biniciliği, 4 yıl bale ve dans eğitimi alan Şebnem Schaefer'in standart, latin, oryantal danslarında başarılı olduğu, tekerlekli ve buz patenini çok iyi kullanabildiği bilinmekte.
Yıllardır Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan Şebnem Schaefer uzun süredir ortalarda görünmüyordu. 2016 'da çok sevdiği çocuklarla Şebnem Schaefer ile Masal Uydurma Atölyesi'ni gerçekleştirmeye başladı.

 

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