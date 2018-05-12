Şebnem Bozoklu: Güzel evlilikti ama bitti!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.05.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Şebnem Bozoklu: Güzel evlilikti ama bitti!

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Şebnem Bozoklu: Güzel evlilikti ama bitti!

Şebnem Bozoklu, Emre İzer’le evliliğinin  7 yılın sonunda neden bittiğini anlattı: “Artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık ve bunu açıkça birbirimize söyledik.”

 ŞEBNEM Bozoklu, Lifetime TV’de yayınlanan “Senin Mucizen” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, biten evliliğinden yeni ilişkisine kadar özel hayatına dair tüm sorulara samimi yanıtlar verdi. Bozoklu, Emre İzer’le evliliğinin neden bittiğini şu sözlerle açıkladı: “2009’da, ‘Canım Ailem’ döneminde tanışmıştık. Tanıştık, sevgili olduk, sonrasında evlendik. Çok da güzel bir evlilik yaşadım. Mutlu olduğum bir beraberlikti. Ama 7 yılın sonunda artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık, bunu açıkça birbirimize söyledik, boşandık. Çocuk meselesine gelince, ben çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Çok da bebek odaklı bir kadın değilim.”

Şebnem Bozoklu boşandı
Şebnem Bozoklu boşandı!


ORTAOKULDAKİ PLATONİK AŞKIMLA BERABERİM

Bir yıldır gazeteci Kanat Atkaya ile birlikte olan Şebnem Bozoklu, bu beraberliğe “mucize” gözüyle baktığını anlattı. Ortaokuldayken Atkaya’ya platonik aşk beslediğini söyleyen oyuncu “Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte”dedi. 

Şebnem Bozoklu: Güzel evlilikti ama bitti

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