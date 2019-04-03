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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Savaş Dinçel anısına

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Savaş Dinçel anısına

12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen ünlü isimler gecede ödüllerini aldı.

12 yıl önce hayatını kaybeden Savaş Dinçel’in 77’nci yaşı, ustanın vefatının ardından her yıl doğum gününde verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ile kutlandı.

Savaş Dinçel anısına

Şevket Çoruh’un kurduğu Baba Sahne’de yapılan törene Dinçel’in ailesinin, yakın dostlarının ve öğrencilerinin yanı sıra Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi birçok ünlü isim de katıldı.
Savaş Dinçel anısına

Dinçel’in eski öğrencisi İlker Ayrık’ın sunduğu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Şamil Yılmaz “en iyi oyun yazarı”, Yiğit Sertdemir “en iyi yönetmen”, Nezaket Erden “en iyi kadın oyuncu, Murat Akkoyunlu ise “en iyi erkek oyuncu” ödülü aldı.  
Savaş Dinçel anısına


 

O etkinliğe gidip de eğlenmeyen çıkmaz! | Dikkat Etkinlik Var

O etkinliğe gidip de eğlenmeyen çıkmaz! | Dikkat Etkinlik VarBu haftanın etkinlikleri ile eğlenmemek mümkün değil, Şebnem Ferah'tan, Get Closer'a çok eğleneceğiniz bir hafta geliyor takvimlerinize göz atın ve haftanın öne çıkan etkinlikleri için takipte kalın.
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