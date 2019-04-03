Savaş Dinçel anısına
12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen ünlü isimler gecede ödüllerini aldı.
12 yıl önce hayatını kaybeden Savaş Dinçel’in 77’nci yaşı, ustanın vefatının ardından her yıl doğum gününde verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ile kutlandı.
Şevket Çoruh’un kurduğu Baba Sahne’de yapılan törene Dinçel’in ailesinin, yakın dostlarının ve öğrencilerinin yanı sıra Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi birçok ünlü isim de katıldı.
Dinçel’in eski öğrencisi İlker Ayrık’ın sunduğu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Şamil Yılmaz “en iyi oyun yazarı”, Yiğit Sertdemir “en iyi yönetmen”, Nezaket Erden “en iyi kadın oyuncu, Murat Akkoyunlu ise “en iyi erkek oyuncu” ödülü aldı.
O etkinliğe gidip de eğlenmeyen çıkmaz! | Dikkat Etkinlik Var
Yorumları Göster
Yorumları Gizle