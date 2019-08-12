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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat filminin konusu ve oyuncuları

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Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat filminin konusu ve oyuncuları

Patronunun yeğenine aşık olan bahçıvan Apti'nin komik öyküsünün anlatıldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şaşkın Damat'ın ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Zeki Ökten'in yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat'ta pek çok usta isim rol almıştı. Peki, Şaşkın Damat filmi ne zaman çekildi? Şaşkın Damat filminin oyuncuları kimler?

Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1975 yapımı filmde Meral Zeren, Bülent Kayabaş, Ali Şen, Ayfer Feray, Şeref Çokşeker Adile Naşit ve Turgut Boralı ile İhsan Yüce gibi isimler de rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;

"Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır."

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