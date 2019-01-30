Saruhan Hünel'in mesajı ortaya çıktı: Seni döverken kendimi de sakatladım
Oyuncu Saruhan Hünel ile eski sevgilisi Eda Sönmez arasındaki davada Hünel'in WhatsApp mesajı ortaya çıktı.
Oyuncu Saruhan Hünel hakkında eski sevgilisi Eda Sönmez 3 ay korunma kararı aldırdı. Hünel'e 4 yıl önce 'Basit yaralama ve hakaret' suçlarından dava açılmıştı.
İstanbul Anadolu 5.Asliye Ceza Mahkemesi, iki ayrı suçtan Hünel'e 3 bin 500 lira para cezası verdi.
Sabah Gazetesi'nden Ali Oktay'ın haberine göre; Mahkemenin gerekçeli kararında Hünel'in müşteki Sönmez'in göğsüne ve diz kapağına moraracak şekilde vurduğu, ayrıca Hünel'in darp olayından sonra WhatsApp'tan 'Belim ağrıyor, seni döverken kendimi de sakatladım...' şeklinde darp olayını destekler şekilde mesaj yazdığı belirtildi.
Mahkeme, Hünel'e 5 yıl denetimli serbestlik uygulayacak.
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