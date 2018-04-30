Saruhan Hünel kimdir? 'Sevgilisi Eda Sönmez'e şiddet uyguladı' haberlerine yanıt verdi
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, şiddet haberlerine Duymayan Kalmasın programında yanıt verdi. Sevgilisi Eda Sönmez’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası istenen Saruhan Hünel, iddiaları yalanladı. Peki Saruhan Hünel kimdir?
Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih’de ailesinin ilk çocuğu olarak doğdu. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel’dir. Anne tarafı Bağdat‘tan Türkiye’ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik‘lidir. Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel kardeşidir. Meslek lisesinde tekstil bölümünde okudu. Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ama devam edemedi. Mankenlik kurslarına gitti.
Çalışma hayatına mankenlik yaparak başladı. 20’li yaşlarda TRT için çekilen birkaç tarihî filmde oynadı. Sonra Emrah‘la üç dizide rol aldı. Askerlikten sonra Aynalı Tahir dizisinden teklif geldi. 6 bölüm için anlaşmıştı; ama dizi 170 bölüm çekildi ve 5 yıl sürdü. Saruhan Hünel, 1992 yılında “Gündüzün Karanlığı”, 1993 yılında “Yasak Sokaklar”, 1998 yılında “Unutabilsem” dizilerinde Emrah ile birlikte oynadı.
1998 yılında başlayan ve senaristliğini Sergin Akyaz‘ın yaptığı “Aynalı Tahir” adlı dizide 5 yıl Tilki Ekrem karakterini canlandırırken; Alişan, Erkan Petekkaya, Yeşim Büber, Didem Uğurlu, Orçun Sonat, Fatma Belgen, Doğa Bekleriz ile beraber rol aldı. 2012 yılında senaristliğini boşandığı eşi Sergin Akyaz‘ın yaptığı “Araf Zamanı” adlı dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı. Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi. 21 Ocak 2010 tarihinde boşandı.
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