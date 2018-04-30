Saruhan Hünel kimdir? 'Sevgilisi Eda Sönmez'e şiddet uyguladı' haberlerine yanıt verdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
30.04.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Saruhan Hünel kimdir? 'Sevgilisi Eda Sönmez'e şiddet uyguladı' haberlerine yanıt verdi

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Saruhan Hünel kimdir? 'Sevgilisi Eda Sönmez'e şiddet uyguladı' haberlerine yanıt verdi

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, şiddet haberlerine Duymayan Kalmasın programında yanıt verdi. Sevgilisi Eda Sönmez’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası istenen Saruhan Hünel, iddiaları yalanladı. Peki Saruhan Hünel kimdir?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih’de ailesinin ilk çocuğu olarak doğdu. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel’dir. Anne tarafı Bağdat‘tan Türkiye’ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik‘lidir. Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel kardeşidir. Meslek lisesinde tekstil bölümünde okudu. Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ama devam edemedi. Mankenlik kurslarına gitti.

Çalışma hayatına mankenlik yaparak başladı. 20’li yaşlarda TRT için çekilen birkaç tarihî filmde oynadı. Sonra Emrah‘la üç dizide rol aldı. Askerlikten sonra Aynalı Tahir dizisinden teklif geldi. 6 bölüm için anlaşmıştı; ama dizi 170 bölüm çekildi ve 5 yıl sürdü. Saruhan Hünel, 1992 yılında “Gündüzün Karanlığı”, 1993 yılında “Yasak Sokaklar”, 1998 yılında “Unutabilsem” dizilerinde Emrah ile birlikte oynadı.

1998 yılında başlayan ve senaristliğini Sergin Akyaz‘ın yaptığı “Aynalı Tahir” adlı dizide 5 yıl Tilki Ekrem karakterini canlandırırken; Alişan, Erkan Petekkaya, Yeşim Büber, Didem Uğurlu, Orçun Sonat, Fatma Belgen, Doğa Bekleriz ile beraber rol aldı. 2012 yılında senaristliğini boşandığı eşi Sergin Akyaz‘ın yaptığı “Araf Zamanı” adlı dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Burak Sergen, Hakan Ural, Kürşat Başar, Ayşe Kökçü ile birlikte rol aldı. Saruhan Hünel, 2003 yılında senarist Sergin Akyaz ile evlendi. 21 Ocak 2010 tarihinde boşandı.

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