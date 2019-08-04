Şarkının sözlerini unuttu
Teoman önceki akşam Vadi Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu.
Gecenin açılışını “Duş” ile yapan ünlü rock’çı, devamında “İstanbul’da Sonbahar”, “Gönülçelen” gibi hit şarkılarını peş peşe seslendirdi. Ancak “Zamparanın Ölümü”nü söylerken bir anda durarak seyirciyi şaşırttı. Teoman, “Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım” itirafından sonra ekibinden yardım aldı ve şarkıya kaldığı yerden devam etti. Teoman’ı izleyenler arasında Seçkin Piriler de vardı.
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