‘Şarkımı izinsiz kullandın’ davası
Deniz Seki, kendisinden habersiz şekilde ‘Zor mu?’ adlı şarkısını remiksleyip yayınlayan DJ Boral Kibil’den şikayetçi oldu. Soruşturmada; DJ’in, Seki’nin manevi ve maddi haklarına tecavüz ettiği tespit edilip yargılanmasına karar verildi
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Deniz Seki, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Zor mu?' şarkısını kendisinden izinsiz olarak kullanan DJ Boral Kibil'i savcılığa şikayet etti. Seki; parçaya remiks yapıp Sevda Tekin'le birlikte seslendiren DJ'in elinde herhangi bir izin belgesi olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Seki; parçanın bestecisi olmasına rağmen ismi bile belirtilmeden eserin yayınlandığını söyledi. Ünlü şarkıcının ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'SEKİ'NİN HAYRANIYIM'
Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan DJ Kibil; Seki'nin hayranı olduğunu, ticari bir amaç gütmediğini ve bu durumdan maddi bir kazancının olmadığı kaydetti. Yürütülen soruşturma sonunda; DJ'in, Seki'nin manevi ve maddi haklarına tecavüz ettiği tespit edildi ve dava açıldı. Dava, İstanbul Fikri Sinai Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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