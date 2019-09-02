Şarkılar kadınlara
Sanatçılar bu kez “kadına şiddete son” demek için sahnedeydi. Zeynep Bastık, Emine Bulut’un kızı yararına konser verdi. 30 Ağustos konserlerinde de şarkılar kadınlar için seslendirildi.
Kendinize güvenin
Zeytinli Rock Festivali’nin finalinde sahneye çıkan Şebnem Ferah da kadın cinayetlerine dikkat çekti. Ünlü rock’çı, “Sözde Namus” şarkısını seslendirmeden önce kadınlara seslendi: “Lütfen hiçbir şeyinizi ahlak bekçiliğine soyunmuş herhangi bir insanın yönlendirmesine müsaade etmeyiniz. Kendi vicdanınıza, içinizdeki güzelliklere, temiz kalbinize, yakınlarınıza, ailenize, dostlarınıza, en önemlisi kendinize güveniniz.”
Emine Bulut'un kızı için
Zeynep Bastık, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un kızına destek olmak amacıyla İzmir’de konser verdi. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde Kalben, Nev, Ceylan Ertem, Oğuzhan Koç, Berkay, Fikri Karayel, Anıl Piyancı, Aybüke, Can Ozan, Grogi, Jabbar, Yase ve Reynmen de sahneye çıktı. Binlerce kişinin katıldığı geceden elde edilen gelirin tümü, küçük kızın eğitimi ve psikolojik desteği için kullanılacak.
Sessiz kalmayalım
Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde seslendirdiği “Ünzile” şarkısını Emine Bulut’a ithaf etti: “Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Onları geri döndüremeyiz ama sessiz de kalmayabiliriz.”
Şiddete hayır
Yavuz Bingöl ve Serkan Çağrı’nın Harbiye Açıkhava konserinde, “Turnalara Tutun da Gel” türküsü eşliğinde “Kadına şiddete hayır” konulu bir video gösterildi.
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