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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şarkılar kadınlara

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Şarkılar kadınlara

Sanatçılar bu kez “kadına şiddete son” demek için sahnedeydi. Zeynep Bastık, Emine Bulut’un kızı yararına konser verdi. 30 Ağustos konserlerinde de şarkılar kadınlar için seslendirildi.

Kendinize güvenin

Zeytinli Rock Festivali’nin finalinde sahneye çıkan Şebnem Ferah da kadın cinayetlerine dikkat çekti. Ünlü rock’çı, “Sözde Namus” şarkısını seslendirmeden önce kadınlara seslendi: “Lütfen hiçbir şeyinizi ahlak bekçiliğine soyunmuş herhangi bir insanın yönlendirmesine müsaade etmeyiniz. Kendi vicdanınıza, içinizdeki güzelliklere, temiz kalbinize, yakınlarınıza, ailenize, dostlarınıza, en önemlisi kendinize güveniniz.”

Şarkılar kadınlara

Emine Bulut'un kızı için

Zeynep Bastık, eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un kızına destek olmak amacıyla İzmir’de konser verdi. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde Kalben, Nev, Ceylan Ertem, Oğuzhan Koç, Berkay, Fikri Karayel, Anıl Piyancı, Aybüke, Can Ozan, Grogi, Jabbar, Yase ve Reynmen de sahneye çıktı. Binlerce kişinin katıldığı geceden elde edilen gelirin tümü, küçük kızın eğitimi ve psikolojik desteği için kullanılacak.

Şarkılar kadınlara

Sessiz kalmayalım

Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde seslendirdiği “Ünzile” şarkısını Emine Bulut’a ithaf etti: “Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Onları geri döndüremeyiz ama sessiz de kalmayabiliriz.”

Şarkılar kadınlara

Şiddete hayır

Yavuz Bingöl ve Serkan Çağrı’nın Harbiye Açıkhava konserinde, “Turnalara Tutun da Gel” türküsü eşliğinde “Kadına şiddete hayır” konulu bir video gösterildi.

Şarkılar kadınlara

 

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