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DHA
10.12.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

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Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

Tunceli'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik,’ terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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