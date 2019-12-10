DHA
Son Güncelleme:
Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı
Tunceli'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik,’ terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle