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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (AA)- İHA
28.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Ünlü sanatçı Selahattin Özdemir'e veda

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Mersin'de hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir için cenaze töreni düzenlendi . Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi

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  • Selahattin Özdemire Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda
  • Selahattin Özdemire Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda
  • Selahattin Özdemire Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda
  • Selahattin Özdemire Aramızda Sıra Dağlar şarkısıyla veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, sanatçının kızları Yıldız ve Sena Özdemir ile yakınlarının yanı sıra müzik camiasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Özdemir'in tabutu, hayranları tarafından cenaze aracına taşındı.

Özdemir'in hayranları, tabutu taşırken sanatçının "Aramızda sıra dağlar" şarkısını söyledi. Sanatçının kızları ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da Özdemir ailesine başsağlığı diledi.

Sanatçının cenazesi, Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Selahattin Özdemir, dün hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı Selahattin Özdemire veda

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