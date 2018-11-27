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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
27.11.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Mahkeme kararını verdi! Metin Şentürk eski eşine servet ödeyecek

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Mahkeme kararını verdi! Metin Şentürk eski eşine servet ödeyecek

ÜNLÜ sanatçı Metin Şentürk’ten 4 yıl önce boşanan Fulya Kalkavan, açtığı mal paylaşımı davasını kazandı. Mahkeme, Şentürk’ün eski eşine 4 milyon 337 bin TL ödemesine karar verdi. Fulya Kalkavan, Metin Şentürk'ten evli oldukları dönemde birlikte yaşadıkları Sarıyer Reşitpaşa’da bulunan 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikanenin yarısını istemişti. 

Metin Şentürk ile armatör Kalkavan Ailesi’nin kızları Fulya Kalkavan, 2006 yılında gizlice evlendi. Çiftin düğününe Fulya Kalkavan’ın ailesi katılmadı.Çift, evliliklerinde sıkıntı yaşarken Fulya Kalkavan, troid kanserine yakalandı. Şentürk'ü terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Çekişmeli olarak görülen boşanma davası 2014 yılında karara bağlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

MALİKANENİN YARISINI İSTEDİ

Fulya Kalkavan, boşanma davasının ardından evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için ikinci bir dava açtı. Sarıyer Reşitpaşa’da bulunan ve Şentürk ile evli oldukları dönemde yaşadığı 500 metrekare alan üzerine kurulu 4 katlı lüks malikanenin yarısını istedi.

3 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 3 yıldır süren mal paylaşımı davası bugün sonuçlandı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararını verdi Metin Şentürk eski eşine servet ödeyecek

 

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