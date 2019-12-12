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İSTANBUL (İHA)
12.12.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Şarkıcı Işın Karaca’dan eski eşi Sedat Doğan’a tedbir kararı

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Şarkıcı Işın Karaca’dan eski eşi Sedat Doğan’a tedbir kararı

Şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia’nın kişilik haklarına saldırdığını iddia ettiği eski eşi Sedat Doğan’a karşı tedbir kararı aldırdı.

Şarkıcı Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan’ın kızı Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan görsel ve yazılı basındaki söylemlerinin engellenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Karaca’nın avukatı Levent Karakoç aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde sunduğu dilekçesinde Işın Karaca ile Sedat Doğan’ın, Sasha Mia isimli kızlarının olduğu ve Mia’nın velayetinin Karaca’da olduğu kaydedildi. Dilekçede, Sedat Doğan’ın, Mia’yı bazen 1-2 saat gördüğü, bu süre zarfında Işın Karaca’yla ilgili kötü laflar ettiği ve Brezilya’da hırsızlık suçundan 2,5 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi.

Sedat Doğan’ın Brezilya’da cezaevinden çıkmasının ardından Işın Karaca’nın boşandığı eski eşi Tuğrul Odabaş’ın instagram hesabından Mia ile fotoğrafını paylaşmasına ilişkin video yayınladığı ve videoda tehditler savurduğu kaydedildi. Dilekçede Karaca ve kızı Mia’nın hayatının olumsuz etkilenmesi sebebiyle ihtiyadi tedbir kararının alınması talep edildi.

Mahkeme, Sedat Doğan’ın Karaca ve Mia’nın kişilik haklarına saldırı niteliği bulunan yazılı ve görsel haber yayınlanmasının ülkede faaliyet gösteren tüm internet sitelerinde yasaklanmasına ve mevcut yayınların kaldırılmasına hükmetti.

Işın Karaca kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı: Beni ona yatılı yollamayacaksın değil mi anne? Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Işın Karaca telefonla bağlandı. Eski eşi Sedat Doğan’ın açıklamalarına cevap veren Karaca, ‘hukuki süreci başlattım’ dedi.
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