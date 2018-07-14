Şarkıcı Güllü’nün son hali şaşırttı
Geçen yıl mide küçültme ameliyatı geçiren şarkıcı Güllü’nün son halini görenler tanımakta zorlanıyor. Büyük bir değişim yaşayan Güllü, hem verdiği kilolar hem de tarzıyla şaşırttı. İşte, Güllü’nün son hali!
90'lı yılların arabesk şarkıcılarından Güllü, yaşadığı değişimle gündeme geldi. Fazla kilolarından kurtulmak için radikal bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olan Güllü, 9 ayda 70 kilo verdi. Oğluyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Güllü’nün değişen tarzı ve mor saçları da şaşkınlık yarattı. Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, geçtiğimiz yıl ise tüp mide ameliyatı olmuştu.
Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya geldi. Roman kökenlidir. Babası, Aralık 2008’de vefat etti. Ortaokula kadar okuyabilen Güllü, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. 15 yaşına geldiğinde çalışmaya başlayan Güllü, şarkıcılık hayatına düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Böylece, eğitim hayatına da son vermek durumunda kaldı. Müzik sektöründe adını yavaş yavaş duyurmaya başlayan Güllü, Kasımpaşalı Güllü olarak tanınmaya başladı.
1996 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara verdi. Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yaptı. Müzik çalışmalarına devam etmeye başladı.
Güllü, ilk albümünü 1994 yılında çıkardı. Bu albümü, “Oyuncak Gibi” oldu. Albümle büyük bir çıkış yakaladı.
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