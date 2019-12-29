Hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.12.2019 - 23:43,
Şarkıcı Deniz Seki sahneden düştü!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
Şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Hilton Otel'de sahne aldı.
Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen ünlü şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü.
Durumu iyi olan Deniz Seki, konsere kaldığı yerden devam etti.
Seki, 'Nazar değdi' yorumunda bulundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle