Şarkıcı Berkay’ın doktorundan ilk açıklama

Ameliyata alınan ve tedavisi süren ünlü popçunun doktoru Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı. Güven, "Dün sabah beni aradı ve travmaya maruz kaldığını ve bundan dolayı burnunda bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Burnunda çok parçalı kırık dediğimiz bir kırık tespit ettik. Gerekli medikal ve tedavilerin ardından kendisini dün akşam ameliyata aldık. Ameliyatta burnunu eski haline döndürülmesi için gereken tedavilerini gerçekleştirdik. Burnundaki nefes almasını engelleyen oluşumların düzeltilmesi ve eski haline döndürülmesi için gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Ameliyattan sonraki 12 saatlik dönemde her şey kontrolümüz altında, öngörmediğimiz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şu anda tıbbı tedavilerine devam etmekteyiz" dedi.

Sesine etki edecek olumsuzlukları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceklerini belirten Güven, bunun olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Doktor Güven, burun içindeki anatomik yapıları orijinal şekliyle muhafaza ettiklerini kaydetti. Güven, "Şu andaki sürecimizde 10 günlük kritik bir sürecimiz var. Buradaki kemiklerin tam olarak kaynamasını sağlanması için gerekli burnu destekleyici elemanların tutulması gerekiyor. Bu elemanları yaklaşık 10 gün sonra alıp, burnun son halini aşağı yukarı görebileceğiz. Ödemlerin geçmesi daha uzun bir süreç, bu süreçleri beklememiz gerekiyor. Biz Berkay'ın beyin durumunu takip edeceğiz, desteğimizi sürdüreceğiz ve olumsuz bir durumun çıkmaması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



"Şarkı söylemesi kendi performansı ve tedavisine bağlı"

Berkay'ın ne zaman şarkı söyleyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Doktor Güven, "Bu bir performans meselesi, kendisini hazır hissettiği zaman biz de, genel durumunu, tıbbı durumunu, burnunun içindeki yapıları birbiriyle bağlantıya geçtiği zaman kendini hazır hissetmesiyle birlikte şarkı söylemesine izin vereceğiz. Şarkı söylemeyle birlikte burnunda kanamalar olabilir, bunun olmaması için tamamıyla iyileşme olduktan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yarın taburcu etmeyi planlıyoruz"

Sanatçının yarın taburcu olabileceğini dile getiren Güven, "Tıbbı tedaviye bugün de devam kararı aldık. Kendi durumuna göre, kendini iyi hissetmesine, durumunun iyi gittiğini hissettiğimiz andan itibaren andan taburcu edeceğiz. Şuanda planladığımıza göre yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.