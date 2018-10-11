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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.10.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Şarkıcı Berkay’ın doktorundan ilk açıklama

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Şarkıcı Berkay’ın doktorundan ilk açıklama

Futbolcu Arda Turan'ın, eğlence mekanında burnunu kırdığı iddia edilen ve ameliyata alınan şarkıcı Berkay'ın doktoru açıklama yaptı. Berkay’ı yarın taburcu etmeyi düşündüklerini belirten Doç. Dr. Erdem Güven, kendisini hazır hissettiği zaman şarkı söylemesine izin vereceklerini söyledi.

Ameliyata alınan ve tedavisi süren ünlü popçunun doktoru Doç. Dr. Erdem Güven açıklama yaptı. Güven, "Dün sabah beni aradı ve travmaya maruz kaldığını ve bundan dolayı burnunda bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Burnunda çok parçalı kırık dediğimiz bir kırık tespit ettik. Gerekli medikal ve tedavilerin ardından kendisini dün akşam ameliyata aldık. Ameliyatta burnunu eski haline döndürülmesi için gereken tedavilerini gerçekleştirdik. Burnundaki nefes almasını engelleyen oluşumların düzeltilmesi ve eski haline döndürülmesi için gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Ameliyattan sonraki 12 saatlik dönemde her şey kontrolümüz altında, öngörmediğimiz hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şu anda tıbbı tedavilerine devam etmekteyiz" dedi.
Sesine etki edecek olumsuzlukları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceklerini belirten Güven, bunun olmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Doktor Güven, burun içindeki anatomik yapıları orijinal şekliyle muhafaza ettiklerini kaydetti. Güven, "Şu andaki sürecimizde 10 günlük kritik bir sürecimiz var. Buradaki kemiklerin tam olarak kaynamasını sağlanması için gerekli burnu destekleyici elemanların tutulması gerekiyor. Bu elemanları yaklaşık 10 gün sonra alıp, burnun son halini aşağı yukarı görebileceğiz. Ödemlerin geçmesi daha uzun bir süreç, bu süreçleri beklememiz gerekiyor. Biz Berkay'ın beyin durumunu takip edeceğiz, desteğimizi sürdüreceğiz ve olumsuz bir durumun çıkmaması için desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Arda Turan: Buna inanıyorsan bana sık Berkay
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"Şarkı söylemesi kendi performansı ve tedavisine bağlı"
Berkay'ın ne zaman şarkı söyleyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Doktor Güven, "Bu bir performans meselesi, kendisini hazır hissettiği zaman biz de, genel durumunu, tıbbı durumunu, burnunun içindeki yapıları birbiriyle bağlantıya geçtiği zaman kendini hazır hissetmesiyle birlikte şarkı söylemesine izin vereceğiz. Şarkı söylemeyle birlikte burnunda kanamalar olabilir, bunun olmaması için tamamıyla iyileşme olduktan sonra karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Yarın taburcu etmeyi planlıyoruz"
Sanatçının yarın taburcu olabileceğini dile getiren Güven, "Tıbbı tedaviye bugün de devam kararı aldık. Kendi durumuna göre, kendini iyi hissetmesine, durumunun iyi gittiğini hissettiğimiz andan itibaren andan taburcu edeceğiz. Şuanda planladığımıza göre yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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