Şarkıcı Bengü, Selim Selimoğlu ile evlendi
Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, Raffles Hotel’de düzenlenen törenle evlendi.
7 Mayıs’ta aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğününe 600 davetli katıldı. Geçtiğimiz günlerde geleneklere uygun renkli bir kına gecesi düzenleyen Bengü, evinden de davul-zurna eşliğinde çıktı.
Çiftin tropikal temalı düğün, sonrasında düzenlenen after party ve balayı için 1 milyon liraya yakın bir bütçe ayırdığı iddia edildi.
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