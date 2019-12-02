Şarkıcı Asya ile 23 yıllık eşi boşanıyor

Dava dilekçesinde, “Şevki Kaygusuz, parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi onun tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir” denildi.

Karşı boşanma davası açarak eşinden 2 milyon lira tazminat ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Tülay Kaygusuz ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Tülay Kaygusuz, eşinin kendisini paragöz bir kadın gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla dava açan Şevki Kaygusuz ile 23 yıllık eşi Tülay Kaygusuz’un bu evliliklerinden bir kızının önceki evliliğinden de iki kızının olduğu anlatıldı.

Tülay Kaygusuz’un Parkinson teşhisi konan ve bakıma muhtaç hale gelen eşine ilgi göstermediğini dava dilekçesinde belirten avukat Rezan Epözdemir, “Tülay Kaygusuz, eşine gönderdiği bir mesajında kızlarla ilgili, ‘Allah aynısını sana ve o beceriksiz bedavacı kızlarına yaşatsın. Bütün kalbimle dua ettim’ demiştir.Tülay Kaygusuz yürüyemez hale gelen ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan eşi Şevki Kaygusuz’un tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememiştir. Tülay Kaygusuz artık eşine bakamayacağını ve bu durumdan sıkıldığını belirterek 24 Temmuz 2019 günü evden ayrılmıştır.

Davalının üzerinde olan Beşiktaş Ortaköy’deki daire, Muğla Gündoğan Köyü’ndeki daire, Mersedes marka iki araç ile bankadaki tüm hesaplarına tedbir konulmasını ve şimdilik 500 bin liralık mal rejiminin tasfiyesi ile boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz” dedi.



Mahkeme ara kararında Tülay Kaygusuz’un mal varlığına tedbir kararı verdi.

“BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİ, İDDİALAR ASILSIZ”

Davaya karşı davayla cevap veren Tülay Kaygusuz da eşinin iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

Şevki Kaygusuz’un yaşanan olayları çarpıtarak kendisini haklı göstermeye çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Tülay Kaygusuz’un avukatı Deniz Ketenci, “Tülay Kaygusuz’un eşine ilgi ve bakım göstermediği, hakaret ettiği ve öfke patlamaları yaşadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Davacı Şevki Kaygusuz her zaman ‘sen evimizin yıldızısın, hayatın ve geleceğin için hiçbir kaygın olmasın, sen soy ismin gibi kaygısız yaşa’ demiştir. Tülay Kaygusuz, parkinson teşhisi konulan eşinin iyileşmesi için üstün bir çaba göstermiş, onu bakıma muhtaç bırakmamış, bir dediğini iki etmemiş, kötü muamelede bulunmamıştır. Kalça kırığı ameliyatı nedeniyle eşi sadece iki gün tekerlekli sandalyeyi kullanmıştır. Tülay Kaygusuz’un eşinin tekerlekli sandalyesini itmek istemediği iddiasının doğru değildir. Şevki Kaygusuz’un her geçen sağlığının kötüye gitmesinin nedeni ise Tülay Kaygusuz değil, davacının alkol, sigara, yanlış beslenme gibi alışkanlıklarıdır. Davacının Tülay Kaygusuz’u paragöz bir kadın gibi göstermeye çalışması tamamen bir yanıltmadır” dedi.

2 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Şevki Kaygusuz’un önceki evliliğinden olan iki kızının babalarını Tülay Kaygusuz’a karşı kışkırtmaya çalıştığını dilekçesinde belirten avukat Deniz Ketenci, “Hatta bir kızı Tülay Kaygusuz ile olan evliliğini bitirmesini istemiş ve üvey annesi için ‘baba 3-5 fazla ver gitsin. Bu kadına para vermek istemiyorsan, Ulus’taki evi satalım. En az 10 milyon euro. Külçe altın yapalım, ortadan yok edelim’ diyerek para kaçırmaya yönelik öneriler getirmiştir. Davacının açtığı boşanma davasının reddiyle karşı boşanma davamızın kabulüne karar verilsin. Şevki Kaygusuz’dan 2 milyon tazminat ve aylık 20 bin lira nafaka ile müvekkilimin mal varlığına konan tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.