Onur Ünlü imzalı Gerçek Kesit: Manyak filminin ilk fragmanı geldi!

Bir döneme damgasını vuran, gerçek hikayelerden uyarlanan televizyon programı, Gerçek Kesit: Manyak adıyla filme alındı.

SAPIK'TAN İLHAM ALINDI

Onur Ünlü imzalı ‘Gerçek Kesit: Manyak’ filminin fragmanı, Alfred Hitchcock'un kült eseri Sapık'tan ilham aldı.

FİLMİN KONUSU HAKKINDA

Annesine çok düşkün bir adam olan Rıza belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Annesine olan düşkünlüğü onun kendi yuvasını kurmasına engel olur. Fakat karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde Rıza evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar.

Bir yandan evlenmek isteyen bir yandan da hislerinden dolayı suçluluk duyan Rıza bir süre sonra gerçek ile hayali ayırt edememeye başlar. Annesinin ölümünün farkında olmayan, onunla birlikte yaşantısına devam ettiğini düşünen Rıza, Serpil’le ilişki kurmak için çabalar...

GERÇEK KESİT: MANYAK FİLMİNİN FRAGMANI

Filmde, Gerçek Kesit dizisindeki Sarı Bıyık karakteriyle ünlenerek fenomen haline gelen Cahit Kaşıkçılar başrolde yer alıyor.

Komedi-macera türündeki film, 23 Mart’ta vizyona giriyor.