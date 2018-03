Sarayım yok ama para basabilirim, elçilik kurabilirim, seni de düşes yapabilirim

İnsanın ailesiyle övünmesi güzel şey. Birçoğumuz “Benim büyükdedem aslında...” diye uzayan cümlelere maruz kalmış, belki kendimiz kurmuşuzdur. Soğuk bir İstanbul gününde, bir Boğaz manzarası eşliğinde buluştuğum beyefendi de anlatıyor köklerini: “Evet, ailemde dört papa, iki kraliçe var. Rönesans’ı da başlatan ailelerdeniz: Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Boticelli gibi sanatçıların hamisiydik. Medici Bankası ile modern bankacılık sistemini de oturttuk, Vatikan’ın bankası olarak da anılır...”





Tüm bunları son derece 'normal', 'olağan', 'sıradan' bir şeymiş gibi anlatan isim Medici ailesinin hayatta kalan son prensi Ottaviano de' Medici di Toscana. Asaleti iki aile tarafından geliyor: Toskanalı Medici'ler ile Napoli ve Torino'nun asilleri Ottojano ailesinin ortak mirasçısı. Toskana prensi olduğundan ona 'Prens Ottaviano' ya da 'Ekselansları' diye hitap etmek gerekiyor. Ama o bunları umursamadan yudumluyor kahvesini: "Ottaviano de, yeter."

61 yaşındaki prensin sebebi ziyareti, vereceği konferanslar. Ve eylül ayında, Floransa’da hizmete girecek ‘Medici Akademisi’nin bir şubesini İstanbul’da açmak için ilk adımlar: “‘Ordine Civico Mediceo’da felsefeden astrolojiye, matematikten sanat tarihine birçok farklı dal yer alıyor. Böyle bir okulu kurmaktaki amacım, Rönesans’ta olduğu gibi aydınlık ve modern düşünce öğretisini sunmak. Anafikri hümanizm üzerine. Okul için harika bir kale buldum, öğrencilerimiz burada eğitim alacak. Daha sofistike bir eğitim sunacağız. Mesela kültürel diyaloglar da oluşturmak istiyoruz. Örnek vereyim: Arkeoloji dersinde, konumuz kimse İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’ye seyahat ederek, onun izlerini süreceğiz, tartışacağız. “



Prens Ottavino, titri gereği Floransa’da pek çok törene ev sahipliği yapıyor.



İstanbul her şeyin kaynağıdır

Burada tarihte kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor: 1737’de Toskana’nın en son grandükü Gian Gastone de Medici, bir varisi olmadan öldüğünde, kız kardeşi Anna Maria Luisa, gücü Hapsburg-Lorraine’lere devretmek zorunda kalmış. Ama tek bir koşulla: Medici’lere ait hiçbir eser Floransa’dan taşınmayacak. Bu nedenle Floransa’yı gezerken karşınıza çıkan Medici sarayları prensin şahsi servetine dahil değil.

Ama hemen onun için üzülmeyin. Prensin güçleri hiç de azımsanacak gibi değil: Halihazırda soylu bir unvanı, hatta unvan verme yetkisi var. “İsteseniz beni düşes ya da kontes yapabilir misiniz?” diyorum. Gülüyor: “Tabii ki yapabilirim.”

“Peki nerenin düşesi?” diye düşünürken, daha da ilginç bir bilgiyle karşılanıyorum: Medici ailesinin hakimiyet yetkisi ‘toprağı olmayan ülkeler’ kapsamında uluslararası hukuk tarafından tanındığından prensin, ‘egemen bir devlet’ kurma yetkisi var. Yani, elçilik kurma, para basma ve topraksız ülkesini Birleşmiş Milletler’de gözlemci olarak temsil etme hakkı bulunuyor. Bunları yapma konusuna da hayli sıcak bakıyor. “İtalyan halkı Medici ailesine hâlâ çok bağlı. Ailemiz İtalya’ya çok şey armağan etti, haliyle seviliyoruz. Yaptığım her hareketi takip eden, adanmış takipçilerim var. Kurduğum ‘Save Florence’ hareketine olan ilgiyi tahmin bile edemezsiniz mesela. Medici mirasının uluslararası platformda devam etmesi için elçilikler kurmayı planlıyorum. İstanbul’da da bir tane olmasını isterim. Ne de olsa İstanbul her şeyin kaynağı, başlangıcıdır.” “Para basma konusuna sıcak bakıyor musunuz peki?” sorusuna cevabı “İşler nereye gidecek bilmem ama neden olmasın ki?” E doğru, Medici arması ne güne duruyor?



Çocuğum papa olabilir



Biraz da işin magazinine girelim. Prensin hayatında bir prenses var mı? Cevap, hayır: “İlk eşimle, yani prensesle iki çocuğumuz oldu. Aile hayatımız tıpkı filmlerdeki gibiydi. Uzun bir masa, iki ucunda hizmetkârlar eşliğinde oturan bir çift... Ama böyle şeyler sıkıyor beni. Sade bir insanım.” Tahmin edeceğiniz üzere çift ayrılmış. Prensin yedi yaşındaki oğlu Lorenzo, ikinci birlikteliğinden. Annesiyle yollarını ayırdığı için oğlunun tüm bakımını prens üstlenmiş. Küçük oğlu için idealleri büyük: “Tabii ki ne isterse yapabilir ama dilediği takdirde dini eğitim alıp ileride Papa olmasını isterim. Neden olmasın? Ailemizde zaten dört papa var, bir beşinci de yer alabilir.”

Prensin akademisi Ordine Civico Mediceo ile bilgilere ve ders programına de-medici.com’dan ulaşabilirsiniz.