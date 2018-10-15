Sonunda beklenen haberi duyurdular: Meghan Markle hamile
Sadece İngiliz halkının değil tüm dünyanın merakla beklediği haber geldi. Kensington Sarayı, Prens Harry ile Meghan Markle'ın ilk bebeklerini beklediğini duyurdu.
İngiliz kraliyet ailesinde mutlu telaşların ardı arkası gelmiyor. Önce Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü bebekleri dünyaya geldi. Ardından Prens Harry ile Meghan Markle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth geçtiğimiz hafta sonu da diğer torunu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın evliliğine tanıklık etti. Aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra bir süredir merakla beklenen yeni bir mutlu haber geldi: Prens Harry ile Meghan Markle ilk bebeklerini bekliyor.
Tam da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Avustralya,Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga ziyaretine başladığı sırada Kensington Sarayı'ndan Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklaması geldi. Bebeğin önümüzdeki ilkbaharda dünyaya geleceği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle