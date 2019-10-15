Sara Sampaio kimdir?
Sara Sampaio, Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı reklam projesiyle Türkiye'de de ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Dünyaca ünlü model, 2015'ten beri milyarder iş adamı Oliver Ripley ile aşk yaşıyor. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden verdiği cesur pozlar ile gündeme gelen Sara Sampaio, 'pizza için ruhumu satabilirim.' açıklamasıyla gündem olmuştu. Peki, Sara Sampaio kimdir?
Sara Pinto Sampaio bir Portekizli model ve oyuncu. Cristina Sampaio ve Armando Sampaio çiftinin kızı olarak dünyaya gelen ünlü manken, 1991 yılında Portekiz’in, Porto şehrinde dünyaya geldi.
En iyi Victoria's Secret Angel, Giorgio Armani güzellik elçisi ve Calzedonia için çalıştığı ve aynı zamanda Portekizli bir model için bir ilk olan 2014 Sports Illustrated Swimsuit Issue'daki görünümüyle tanınıyor. Sara Sampaio, 2015 yılından bu yana aktör Oliver Ripley ile birlikteliği sürdürmektedir.
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