Şanlıurfa'da konser verdi
Ömür Gedik, “Dünyanın En Eski Kült Merkezinden İlk Sesler Yeniden Yükseliyor” etkinliği kapsamında Şanlıurfa’da konser verdi. Arkeoloji Müzesi içinde bulunan Göbeklitepe replika alanında sahneye çıkan Gedik, 4 farklı dilde şarkılar söyledi.
Konser sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yle birlikte Göbeklitepe ve Balıklı Göl’ü gezen Ömür Gedik, “Turistlerin yurtdışından Şanlıurfa’ya gelmeleri boşuna değil. Burası buram buram tarih kokan efsanevi bir yer. Tanıtımına daha fazla önem vermeliyiz” dedi.
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