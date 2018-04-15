Sanki yüz nakli yaptırdı
ALMEDA Abazi’nin bir seri estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddialara, eşi Tolgahan Sayışman’dan yanıt geldi.
Önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonundan çıkarken görüntülenen Sayışman, Abazi’nin eski ve yeni fotoğraflarına dayanarak yapılan ‘estetik’ haberlerine tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “Eşimin iki burun operasyonu var, başka estetiği yok. Zaten o da bunu saklamıyor. 13-15 yaşındaki fotoğraflarını gündeme getirip ‘estetik’ diyorlar. Sanki yüz nakli yaptırmış gibi muamele ediyorlar” dedi.
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