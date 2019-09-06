Şanışer kimdir? Şanışer'in gerçek ismi ne?
İzmirli Rapçi Şanışer, ‘Susamam’ şarkısıyla gündeme geldi. Rap müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Şanışer, sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Şanışer kimdir, gerçek ismi ne?
Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı. Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıktı.
Sarp Palaur, bir röportajında Şanışer isminin hikayesini şu sözlerle aktarmıştı: "15 yaşında aldığım bir karar o. O dönem böyle eski Türkçe, Farsça isimler çok modaydı. Sagopa Kajmer etkisi sanırım.
Ben de Şanışer’i buldum kendime. Ama ismimden memnunum. Ya bana uydu, ya ismimden ötürü kariyerim böyle gelişti. Hangisi oldu bilmiyorum ama sonuçta şanıma yaraşır bir isim oldu."
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