Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Harekata destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" etkinliği kapsamında, özel bir kanalda yayımlanan dizide rol alan aralarında Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ömer Kurt'un da bulunduğu sanatçılar, Afrin'den Reyhanlı ilçesine YPG/PKK-DEAŞ'li teröristlerce atılan roket sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ne geldi.
Fatma'nın eğitim gördüğü 11-D sınıfına giden sanatçılar genç kızın sırasına karanfil bıraktı. Kaynarca, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, acılarını paylaşmak adına Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi.
Burada çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Kaynarca, "Gördüğüm kadarıyla Fatma'nın sırasını boş bırakmışsınız. Bence o sıraya mutlaka oturun. O sıralarda oturulması gerekiyor. Fatma'mızın masasının boş bırakılması onun da hoşuna gitmeyecektir. Orada birçok vatan evladı eğitim görecek ve yetişecek. Memleketine faydalı işler yapacak." ifadelerini kullandı.
Yoğun ilgiyle karşılaşan ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Mehmetçik ile buluştu. Sanatçıların basına kapalı gerçekleşen ziyarette, askerlerle sohbet ettiği öğrenildi.
Ardından Suriye sınırındaki Davutpaşa Mahallesi'ne geçen sanatçılar, burada da vatandaşlarla sohbet edip bölge hakkında yerel idarecilerden bilgi aldı.
Sanatçılara ziyaretlerinde Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler de eşlik etti.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün