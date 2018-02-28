Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Harekata destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" etkinliği kapsamında, özel bir kanalda yayımlanan dizide rol alan aralarında Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ömer Kurt'un da bulunduğu sanatçılar, Afrin'den Reyhanlı ilçesine YPG/PKK-DEAŞ'li teröristlerce atılan roket sonucu hayatını kaybeden Avlar'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'ne geldi.







Fatma'nın eğitim gördüğü 11-D sınıfına giden sanatçılar genç kızın sırasına karanfil bıraktı. Kaynarca, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, acılarını paylaşmak adına Reyhanlı'ya geldiklerini söyledi.

Burada çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Kaynarca, "Gördüğüm kadarıyla Fatma'nın sırasını boş bırakmışsınız. Bence o sıraya mutlaka oturun. O sıralarda oturulması gerekiyor. Fatma'mızın masasının boş bırakılması onun da hoşuna gitmeyecektir. Orada birçok vatan evladı eğitim görecek ve yetişecek. Memleketine faydalı işler yapacak." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Mehmetçik ile buluştu. Sanatçıların basına kapalı gerçekleşen ziyarette, askerlerle sohbet ettiği öğrenildi.

Ardından Suriye sınırındaki Davutpaşa Mahallesi'ne geçen sanatçılar, burada da vatandaşlarla sohbet edip bölge hakkında yerel idarecilerden bilgi aldı.

Sanatçılara ziyaretlerinde Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler de eşlik etti.