Sanatçı Yaşar Özel son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının eşi Oya Özel ile kızı Gülnur Özel ve oğlu Mert Özel, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenazeye Özel'in ailesinin yanı sıra çok sayıda sanatçı dostu ve öğrencileri katıldı.

Cenazeye katılan şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel'in Türk sanat müziği içerisinde bir çınar olduğunu belirterek, "Türk sanat müziğini yıllarca hem yüreğinde hem de omzunda taşıyan ender sanatçılarımızdan biriydi. En büyük tesellimiz bize geride bıraktığı şarkılar. Gençlik dönemimizde radyoların şövalyesiydi, o bir kahramandı." dedi.

İlkan, usta sanatçının sesinin de çok özel olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onun sesiyle müthiş aşklar yaşar, hayaller kurardık. Ben çok şanslıyım. Yıllar sonra da onunla çok yakın olduk. Kendisi benim de şarkılarımı çok okudu. İyi ki okumuş, çok mutluyum, çok güzel hatıra kaldı. Son yıllarda da 15 günde bir buluşuyorduk. Hep anılarını konuşurduk ve ben ona çocukluğumda ezberlediğim şarkılarını okurdum. O da şaşırırdı. Şimdi de o gidişiyle şaşırttı. Böyle değerlerin kaybolduğuna insanlar bir türlü inanamıyor ama onlar hatıralarımızda, kalbimizde, müzikte kalacak. Ayrıca sanatçılığının yanında iyi bir öğretmendi. Bize aşkı öğretti. Allah rahmet eylesin."





"Türk müziği camiası için çok büyük bir kayıp"

Türk sanat müziği sanatçısı Zekai Tunca da Yaşar Özel'i henüz 16 yaşındayken tanıdığını anlatarak, "Özel, Ankara Radyosunun yeni bir sanatçısıyken Dr. Recai Özdil'in yönetimindeki bir toplulukta beraber çalıştık. Daha sonra yollarımız ayrıldı. O fırtınalar kopardı (müzik dünyasında). Türk müziğinin kazandığı en güzel sese sahipti, çok büyük değerler kattı. Onun geride bıraktıklarıyla öğrenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaşar Özel'in arkadaşlarından Şeyda Sevinçli de kendisiyle uzun yıllar konserlerde birlikte çalışma yaptıklarını dile getirerek, usta sanatçının soyadı gibi özel ve nevi şahsına münhasır bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Bestekar Zeynettin Maraş da Özel'le 46 yıldır bir dostluğa sahip olduğunu aktararak, "Yıllarca hiç ayrılmadık, hep beraberdik. Ben Suadiye'de, o Emirgan'da oturmasına rağmen sık sık görüşürdük. Benim 'Sana Dönmek Ne Güzel' diye bir şarkım var. O neşretti. 45'lik plağa okumuştu. Türk müziği camiası için çok büyük bir kayıp. Nur içinde yatsın. Yeri doldurulamaz hem ses hem tavır hem de karakter olarak fevkalade bir insandı." ifadeleri kullandı.

TRT İstanbul Radyo Sanatçısı Mehmet Özkaya ise Özel'in nadide bir sanatçı olduğunun altını çizerek, "Harika bir insandı. Türk müziğini sonuna kadar savunan, yurt dışına da tanıtan çok özel bir sesti. Hepimiz çok üzgünüz." dedi.