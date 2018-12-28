Sanatçı kardeşler Saruhan ve Aslı Hünel kimdir?
Sanatçı kardeşler Saruhan ve Aslı Hünel, yıllar sonra barışma haberleriyle gündeme geldi. Zor bir dönemden geçen ikili, 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. Peki, Sanatçı kardeşler Saruhan ve Aslı Hünel kimdir?
ASLI HÜNEL KİMDİR?
Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, , 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza attı. Bir süredir birlikte olduğu Savaş Fatin Yurtsever ile 2018 nisan ayında nikah masasına oturdu.
SARUHAN HÜNEL KİMDİR?
Muharrem Saruhan Hünel 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafı Arap olan, Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Saruhan Hünel asıl çıkışını Aynalı Tahir dizisiyle yakaladı. Bu dizide Alişan ile başrolü paylaşan Saruhan Hünel, Tilki Ekrem karakterine hayat verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle