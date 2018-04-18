Şampiyonluğu kutladılar
EuroCup şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın başarısı önceki akşam özel bir davetle kutlandı.
Davet, EuroLeague Basketbol’un sponsoru Head & Shoulders tarafından Vogue adlı restoranda düzenlendi. Kutlamaya Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncuları, P&G Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Deren Talu, Burak-Melis Hatipoğlu, İbrahim Kutluay, Jülide Ateş, Atılgan Gümüş’ün de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.
Darüşşafaka Basketbol Takımı’nın koçu David Blatt, oyuncuların imzası olan formayı Tankut Turnaoğlu’na hediye etti.
Şahika Ercümen
Deren Talu
Jülide Ateş
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