Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu: Kinsey Wolanski kimdir?
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski, son günlerin en çok merak edilen ismi oldu. Peki, Kinsey Wolanski kimdir? Instagram hesabı kapatıldı mı?
Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'la Liverpool arasında oynanan maça ilk dakikalarda sahaya giren yarı çıplak kadın damga vurdu. Kadının Kinsey Wolanski olduğu ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girdikten sonra takipçi sayısı 240 binden 2,3 milyona kadar çıkan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı kapandı. Kinsey, Instagram'ının kapatılması hakkında henüz yorum yapmadı.
KAPADOKYA'DA KALMIŞ
Sosyal medya fenomeni olan Kinsey Wolanski Ocak 2019 yılında Slasher Party isimli filmde rol almış Brittany karakterine hayat vermişti. Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenild
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