Şampiyonaya hazırlanıyorlar
MUSTAFA Sandal, Ender Alkoçlar ve Cem Hakko gibi ünlü isimlerin de yer aldığı Senkronize Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek.
Nisan 2019’da Amerika ASPEN’de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan ekip önceki gün Ortaköy Stay Otel’de düzenlenen basın toplantısında objektiflere poz verdi.
Basın toplantısında konuşan Mustafa Sandal, “Muhteşem sürpriz oldu bana. Nasıl bu takımda olacağız derken en sonunda ‘Hayır’ diyemedim. Bu bayrağı taşıyor olmak çok güzel. Benim çocukluğum dahi kayakla geçti. Ben şimdi kendi çocuklarıma da kayağı aşılıyorum. Ay-yıldızı üstüne giyince hiç hissetmediğin kadar sorumluluk duygusu hissediyorsunuz” diye konuştu.
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