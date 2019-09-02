Şampiyona heyecanı
Binicilik dünyasının kalbi, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde atıyor. CSI Engel Atlama Yarışmaları heyecanı devam ediyor.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının yanı sıra 11 Balkan ülkesinin katıldığı CSI Engel Atlama Yarışmaları, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam ediyor. Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenen dev organizasyonda 150 sporcu ve 250 at yarışıyor.
Sporcuların ‘Yıldızlar’, ‘Gençler’, ‘Genç Yetişkinler’, ‘Ustalar’ ve ‘Kadınlar’ kategorilerinde mücadele ettiği yarışmalarda Türkiye beş kategoride sahaya çıkıyor.
Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstleniyor.
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