Şalvar davası
Çiğdem Batur’un şalvarı hakkında söylenebilecek tek söz: “Neden?”
Acı ama gerçek:
Bir süredir spor sutyeni ve eşofman altıyla sokaklarda gezme akımı var. Çiğdem Batur da bu hevesin kurbanı olmuş. Üstten bakınca aksesuvarları ve crop top bluzu sportif ama güzel. Fakat altına giydiği çuvalımsı, yarısı file enteresan eşofman altı hakkında konuşmalıyız. Orta kısmı devasa bir bebek bezi sanki... İlla sportif görünmek istiyorsa, daha az sarkık eşofman altları var piyasada...
RENK ŞİFRESİNİN BELİRLENMESİ İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?
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