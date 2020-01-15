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Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı

‘Çelik Manolyalar’ oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca, çevirisini izinsiz kullandıkları iddiasıyla Nedim Saban ve Mehmet Ergen’e açtığı davayı kazandı.

ÇELİK Manolyalar (Steel Magnolias) oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca’nın Tiyatro Kare’nin sahibi Nedim Saban ile İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’e açtığı dava karara bağlandı.

Gürtunca, 10 yıl önce çevirisini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Saban ile Ergen’e dava açmıştı. Mahkeme, kararında “Çelik Manolyalar”ın çevirisinin davalıların oyununda kısmen kullanıldığını belirtti. Oyunun davalılar tarafından sahnelenmesinin önlenmesine karar verildi. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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