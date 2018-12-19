Sahte hesabı şikayet etti
SİMGE, kendisini sosyal medyada Simge olarak tanıtıp onun adına ünlü isimlerle iletişime geçen kişi nedeniyle zor günler yaşıyor.
Ünlü şarkıcı, açtığı sahte Facebook hesabında kendini Simge diye tanıtan, işadamlarına, oyuncu ve müzisyenlere mesaj atan kişiyi avukatı aracılığıyla mahkemeye verdi.
Twitter ve Instagram dışında bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirten Simge, bu tür yazışmalarla kendisine zarar verildiğini söyleyerek adını kullanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsın özel bir havayolu şirketinde çalıştığı tespit edildi.
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