İşte o sohbetin satırbaşları...



Saç ektirmeyi hiç düşünmedi

Altay, bir seyirciden gelen “Hiç saç ektirmeyi düşündünüz mü?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiçbir zaman düşünmedim. Saç ektirmemi düşünen arkadaşlarım oldu. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben çok rahatım böyle. Yıkıyorum, çıkıyorum.”

Şarkı yazıyorum, ‘Sen bunu evde çal’ diyorlar

Ünlü sanatçı, şarkı yazıp yazmadığı sorusuna verdiği yanıtla güldürdü: “Şarkı yazıyorum ama beğenip projelerin içine almıyoruz. Ben çok beğeniyorum yazdığım şarkıyı. Dinletiyorum arkadaşlara. Diyorlar ki; ‘Abi sen bunu evde çal, kendin dinle. Albüme koyma.’ Şu ara bu durumdayım yani.”

Sahneye benim yerime başkası çıktı, seyirci anlamadı

Altay, kendisine çok benzeyen bir hayranının fotoğrafını görünce şu açıklamayı yaptı: “Benim her yerde bir dublörüm, bir benzerim var. Bir gün Keops’ta sahneye çıkıyorum, bir arkadaşım geldi. Bandanayı bağladık ona, ben diye sahneye çıktı. Ben de yukarıdan diğer mikrofonla şarkı söylüyorum. Alkış kıyamet koptu.”

Fotoğraf çektirmek istemeleri, dünyanın en güzel duygusu

Altay, hayranlarının kendisiyle fotoğraf çektirmek istemeleri hakkında ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu bir lütuf diye düşünüyorum. Onların bize bahşettiği bir lütuf. Dünyanın en güzel duygusu olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmam, herkesle çektiririm. Gerekirse bu programdan sonra 1 saat daha kalır fotoğraf çektiririm. Onlar çektirmek istemezlerse bir sıkıntı var demektir.”