Sahnede olmayı özlemişim
SEDA Sayan, önceki akşam Antalya’da bir içecek markasının düzenlediği gecede konser verdi.
Nur Yerlitaş’ın tasarımı olan kostümle sahneye çıkan şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarıyla konuklarını eğlendirdi.
Uzun yıllar sabahları yaptığı televizyon programından dolayı sahnelerden uzak duran Sayan, sahnede olmayı özlediğini söyledi: “Bana bir enerji geldi. Sahneye sanki ilk defa çıkıyormuşum gibi heyecan duyuyorum. Dinleyenlerimi de özledim. İtiraf ediyorum, sahnede olmayı özlemişim.”
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