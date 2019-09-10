Sahnede bir Madonna
Ajda Pekkan’ın Harbiye Açıkhava performansı, yıldız adayları için Açıköğretim tadında. Konumuz: İkon nasıl olunur?
Türkiye’nin Madonna’sı Ajda Pekkan, Harbiye’de iki kostüm giydi. Benim favorim açılışı yaptığı Züleyha Kuru imzalı olanı...
Parçalara tek tek bakınca Süperstar’ın Amerika’yı yeniden keşfettiğini söyleyemeyiz.
Manolo Blahnik’in 2016’da ürettiği bele bağlanan çizmenin bir benzerini giymiş. Ama işçiliği bu yaz sahnede gördüklerimizden çok daha iyi...
Göz bandı/ pelerin/ çizme üçlüsü de Madonna’nın Eurovision sahnesi konseptine gönderme yapıyor.
Ama elbisenin işçiliği, kostümün bütünselliği, modern saçları, makyajı... Üzerine Pekkan’ın özenini, profesyonelliğini ve bitmeyen enerjisini koyun.
Anlıyorsunuz ki kolay yoldan ne süperstar olunuyor, ne stil ikonu... Ajda Pekkan’ın yıllardır zirvede olmasının nedeni bu. Bir mayo bir çift de çizme giyince olmuyor bu işler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle