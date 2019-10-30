Şahan Gökbakar'ın rol arkadaşı bir goril
Şahan Gökbakar, son filmi “Recep İvedik 6”da seyirciye Afrika macerası yaşatacak. Filmin en ilginç karakteri ise İspanya’da özel bir teknikle hazırlanan goril...
Konya yerine Kenya
“Recep İvedik”, serinin yeni filminde yanlışlık sonucu Kenya’ya gidiyor. Konya’da yapılacak kuru fasulye festivaline gitmek isterken seyahat acentesinin hatası sonucu kendilerini Kenya’da bulan Recep İvedik ile arkadaşı Nurullah’a, bu çılgın macerada Kiko adlı Goril de eşlik ediyor.
20 milyon izlendi
İspanya’da özel bir teknikle hazırlanan ve içinde yabancı bir oyuncuyla filmde yer alan goril, sinema izleyicisini kahkahaya boğacak. Fragmanı şu ana kadar yaklaşık 20 milyon kez izlenen, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı “Recep İvedik 6” 8 Kasım’da vizyona girecek.
FİLM İÇİN İKİ KÖY KURULDU
300 kişilik bir ekibin görev aldığı filmin çekimleri, Karacabey’deki Longoz ormanları içine inşa edilen iki platoda tamamlandı. İki köyde kullanılan tüm araç ve gereçler doğal, organik ve geri dönüşümlü malzemelerden hazırlandı.
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