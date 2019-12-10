"Düşenin dostu olmuyormuş" Şahan Gökbakar'dan yorumlara ilginç cevap

Gökbakar, çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı ve tüm haber bültenlerini etiketleyerek şu notu yazdı:

“‘Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Düşenin dostu olmuyormuş. Gala yapınca kapı pencere kıran 2500 kişi nerede şimdi? Yok, bir kişi çorba getirmiyor, bir çorba la çorba’ dedi Şaaağhan Gökbakar”



