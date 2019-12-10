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10.12.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

"Düşenin dostu olmuyormuş" Şahan Gökbakar'dan yorumlara ilginç cevap

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Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile son dönemde hakkında yapılan yorumlara ilginç bir gönderme yaptı.

Gökbakar, çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı ve tüm haber bültenlerini etiketleyerek şu notu yazdı:

 “‘Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Düşenin dostu olmuyormuş. Gala yapınca kapı pencere kıran 2500 kişi nerede şimdi? Yok, bir kişi çorba getirmiyor, bir çorba la çorba’ dedi Şaaağhan Gökbakar”

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