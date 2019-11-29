Safiye Soyman Banu Zorlu'ya hediye almayı unuttu... Pahalı ceza!
Banu Zorlu, yeni yaşını önceki akşam Kuruçeşme Sortie’de kutladı.
Doğum günü partisinde Zorlu’yu ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcıya hediye almayan Soyman, kolundaki 10 bin dolar değerindeki Rolex marka saatini ona verdi.
Soyman, “Saatim ona feda olsun. O her şeyin en iyisine layık. Bu benim cezam, bir şey almadan geldim. Ama beni normal yemek diye çağırdılar, kimse söylemediği için böyle oldu” dedi.
Şarkıcı, muhabirlerin Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin arasında yaşanan saat krizi hatırlatıp “Saati değiştirme olur mu?” sorusuna “Öyle bir şey olamaz” yanıtını verdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle