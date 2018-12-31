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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık kimdir?

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Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık kimdir?

18 Mart 1995 tarihinde hayatını kaybeden efsane oyuncu Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık, yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kerem Alışık, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrollerini paylaştığı 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna sonradan dahil olmuştu. İşte, Kerem Alışık'ın hayatına ilişkin bilgiler.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde dünyaya geldi. Aile geleneğini sürdüren Kerem Alışık, günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynadı. Bir Cem Yılmaz filmi olan 'Arif V 216'da rol alan Kerem Alışık, babası Sadri Alışık’ı canlandıran Mert Fırat ile karşılıklı oynadı ve bu sahne filmin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Kerem Alışık, 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandırıyor. 1988 yılında hayatını Sibel Turnagöl ile birleştiren ancak bu evliliği 1992 yılında noktalayan Kerem Alışık’ın babasının ismini taşıyan bir oğlu var.

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