Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık kimdir?
18 Mart 1995 tarihinde hayatını kaybeden efsane oyuncu Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık, yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kerem Alışık, Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrollerini paylaştığı 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna sonradan dahil olmuştu. İşte, Kerem Alışık'ın hayatına ilişkin bilgiler.
Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde dünyaya geldi. Aile geleneğini sürdüren Kerem Alışık, günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynadı. Bir Cem Yılmaz filmi olan 'Arif V 216'da rol alan Kerem Alışık, babası Sadri Alışık’ı canlandıran Mert Fırat ile karşılıklı oynadı ve bu sahne filmin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Kerem Alışık, 2018 yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandırıyor. 1988 yılında hayatını Sibel Turnagöl ile birleştiren ancak bu evliliği 1992 yılında noktalayan Kerem Alışık’ın babasının ismini taşıyan bir oğlu var.
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